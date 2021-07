L'organizzatore del passaggio della Mille Miglia a Ravenna si candida nelle file de La Pigna

Flavio Mingozzi si candida nelle file della lista civica La Pigna a sostegno della candidatura a sindaco di Veronica Verlicchi alle prossime elezioni amministrative. Flavio Mingozzi, bancario per 35 anni e musicista, è noto in città per essersi occupato fin dal 1982 del passaggio della Mille Miglia a Ravenna.

"Come é noto, anche quest'anno la Mille Miglia non é passata a Ravenna, poiché l’organizzazione ha preferito il tracciato sulla costa tirrenica invece di quello sulla costa adriatica - afferma il coordinamento della lista civica -Flavio Mingozzi che intrattiene da decenni rapporti col Comitato Organizzatore della Mille Miglia, é impegnato per ottenere nuovamente il passaggio delle auto d'epoca a Ravenna per l'edizione 2022. Un evento che costituisce motivo di orgoglio per Ravenna, per tutti i ravennati e sopratutto per giovani ed i bambini, oltre a rappresentare una forte leva promozionale e turistica per la nostra città d'arte e per i nostri meravigliosi lidi".