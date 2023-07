Maltempo, il Pd: "Serve stato d’emergenza per le tempeste del 22 luglio"

Con un’interrogazione il Partito democratico sollecita la giunta regionale a richiedere al governo nazionale lo stato d’emergenza per i fenomeni metereologici straordinari che hanno colpito a luglio l’intera regione, inserendo anche questi risarcimenti tra quelli collegati agli eventi di maggio.

L’atto è stato sottoscritto da Marcella Zappaterra (prima firmataria), Massimo Bulbi, Matteo Daffadà, Marilena Pillati, Marco Fabbri, Manuela Rontini, Andrea Costa, Stefano Caliandro, Luca Sabattini, Mirella Dalfiume, Lia Montalti, Nadia Rossi, Palma Costi e Roberta Mori.

“Lo scorso 22 luglio – si legge nell’atto – la nostra regione è stata colpita da eventi meteorologici straordinari, caratterizzati da tempeste di grandine e vento con punte di 140 chilometri orari: con ingenti danni alle abitazioni private, alle strutture pubbliche e al sistema produttivo”.

“L’agricoltura, fondamentale per l'economia della regione, è stata – spiegano Zappaterra e colleghi –particolarmente colpita, con interi campi di ortaggi e impianti viticoli distrutti, mettendo a repentaglio la produzione e il reddito delle imprese: è fondamentale garantire risarcimenti rapidi e adeguati, per consentire alle aziende di riprendere la propria attività lavorativa e riparare ai danni subiti”. “Questi danni – rimarcano – potrebbero essere inclusi nella procedura di risarcimento già avviata per gli eventi climatici di maggio”. “Lo scenario conseguente alle tempeste – proseguono – ha spinto il presidente della giunta regionale a valutare da subito di richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza alla presidenza del consiglio dei ministri”. “È importante che l’amministrazione regionale – concludono – con le proprie strutture continui a monitorare la situazione per rispondere nei tempi più brevi possibili alle esigenze del territorio”.