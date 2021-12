Nessun aumento su tributi e servizi nel bilancio di previsione 2022 di Cervia

La manovra di bilancio del 2022 è stata impostata all’insegna della conferma, e in alcuni casi dell’ampliamento, degli interventi e dei servizi resi quest’anno alla comunità, senza agire in alcun modo sulla pressione tributaria a carico delle famiglie e delle imprese, che pertanto rimane inalterata. La Giunta del Comune di Cervia ha deciso di non aumentare le aliquote e tariffe per nessun tributo comunale, né su IMU, né sull’addizionale IRPEF che nel 2022 rimarrà ancora ai livelli più bassi della provincia, né sull’imposta di soggiorno, per la quale si prevede un gettito di 3.200.000 euro, pari a quello del 2019, e che costituisce una risorsa ormai insostituibile per la promozione dell’offerta turistica e per la valorizzazione degli investimenti infrastrutturali del nostro territorio. L’unico tributo sul quale al momento non vi sono decisioni in merito è la tassa sui rifiuti, con riferimento alla quale l’amministrazione è in attesa del nuovo piano finanziario, quindi dei servizi e investimenti che Hera proporrà all’agenzia d’ambito Atersir, il quale potrà portare ad una conferma o ad una rimodulazione, tenendo presente che per legge è obbligatoria la copertura integrale dei costi con la tariffa corrisposta dagli utenti.

Anche le tariffe dei servizi a domanda, quali asilo nido, refezione scolastica e servizi agli anziani rimangono inalterate. L’amministrazione ha deciso di non recuperare nemmeno l’aumento del costo dell’inflazione, considerata la difficile situazione delle famiglie in conseguenza della crisi Covid. Va evidenziato che i servizi a domanda che questo Comune eroga sono sicuramente di buona qualità. In particolare si tratta dei servizi educativi quali ad esempio: la mensa scolastica, il servizio di trasporto e dei servizi sociali, come sostegno educativo ai minori con disabilità, assistenza domiciliare, assistenza educativa ai minori, comunità alloggio e condominio solidale. E, in merito agli asili nido, l’Amministrazione ha attivato una nuova sezione. Attraverso le proprie aziende il Comune gestisce anche la Casa di Riposo “Busignani” e il Centro diurno per anziani. Gestisce inoltre il patrimonio di edilizia sociale garantendone gli accessi e il monitoraggio.

Anche le politiche culturali, scolastiche e la grande rete di associazioni del mondo del volontariato trovano grande attenzione nel bilancio dell’ente. Sono infatti valorizzati e salvaguardati tutti gli istituti culturali (teatro, biblioteca, archivio storico e museo) . A livello di spesa corrente, l’obiettivo è stato quello di confermare le risorse per servizi e progettualità previsti con il bilancio 2021, oltre alla necessità di finanziare l’aumento della spesa, stimato in 350.000 €, per l’illuminazione pubblica e il riscaldamento di scuole, asili, palestre ed edifici comunali, a causa dell’incremento dei prezzi delle materie prime verificatosi nell’ultimo trimestre del corrente anno.

Sul fronte degli investimenti, sono programmati circa 60 milioni di euro di interventi nei prossimi 3 anni dei quali circa la metà, 30 milioni, già nel 2022, tra i quali si segnalano: il completamento della riqualificazione della fascia retrostante i bagni di Milano Marittima, dal canalino fino alla 19a traversa, il cui investimento complessivo è di 1.750.000 euro cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un importante contributo pari al 75% della spesa; la riqualificazione del lungomare di Cervia per complessivi 8 milioni di euro, dei quali 2.700.000 previsti nel 2022; - la riqualificazione della fascia retrostante i bagni di Pinarella – Tagliata per oltre 6 milioni di euro; - la realizzazione del 1° e 2° stralcio del nuovo parco urbano di Cervia – Milano Marittima per 3.000.000 euro; l’ampliamento della Casa di Riposo “Busignani” per 1.000.000 euro la realizzazione della nuova sede di Cervia Ambiente (1.000.000 euro); la realizzazione della rotatoria tra viale Milano e via di Vittorio (400.000 euro) e della rotatoria in via Crociarone (150.000 euro); il collegamento ciclabile tra via S. Andrea e via Bollana (400.000 euro); il rifacimento della pista di atletica in via Caduti a Cervia (300.000 euro); la prosecuzione del programma di interventi di manutenzione delle strade e marciapiedi e piste ciclabili sulla fascia costiera e nel forese per 2.150.000 euro, ai quali si aggiungono manutenzioni ordinarie per circa 200.000 euro; gli interventi di manutenzione del verde, pinete e parchi gioco per circa 700.000 euro, gli investimenti per la manutenzione delle scuole per oltre 600.000 euro la prosecuzione della valorizzazione dell’area archeologica Ficocle presso le saline di Cervia (100.000 euro) la realizzazione di una serie di interventi finanziati con risorse del PNRR per 6.500.000 euro (pista ciclabile anello del sale 3.000.000 euro; percorsi naturalistici pineta di Milano Marittima 300.000 euro; valorizzazione Parco Naturale di Cervia 550.000 euro; rinnovo Centro Visite Saline 900.000 euro; valorizzazione edificio per Museo del Governo delle Acque 1.300.000 euro; realizzazione torre di avvistamento 300.000 euro; riqualificazione Bosco del Duca d’Altemps a Castiglione 150.000 euro) Questo ambizioso piano di investimenti è funzionale al pieno ed effettivo realizzo delle entrate di finanziamento programmate, costituite, per il 2022, da risorse proprie per circa 6 milioni, da contribuzione di terzi per circa 19,5 milioni e da mutui per oltre 3 milioni.