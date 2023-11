Ortazzo-Ortazzino, Liverani (Lega): "Cittadini pagano l'immobilismo della Regione"

“La Regione ancora una volta fa pagare ai cittadini il dazio per il proprio immobilismo. Nonostante le sollecitazioni nulla è stato fatto fino a che i media non hanno dato spazio alla vicenda della proprietà dell’area “Ortazzo-Ortazzino”, nel Parco del Delta del Po (Ravenna) e ora il prezzo da pagare per strappare l’area al potenziale acquirente è raddoppiato”. Così il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani, che la scorsa estate aveva depositato un’interrogazione alla Giunta Regionale per far luce sulla vicenda.

“All’esecutivo Bonaccini chiedemmo se fosse a conoscenza della notifica fatta dalla società ‘Immobiliare Lido di Classe’, in liquidazione, all’Ente di gestione del Parco del Delta del Po, circa l’intenzione di alienare l’area di circa 500 ettari Ortazzo-Ortazzino, se l’Ente di gestione del Parco del Delta del Po avesse chiesto alla Regione le risorse finanziarie necessarie per acquisire l’area in questione, cosi? da esercitare il diritto di prelazione, e cosa avesse impedito alla Regione di ottemperare alla richiesta. La Giunta, mostrando scarso interesse, liquidò la questione dicendo che la decisione doveva essere presa dall’Ente Parco” ha ricordato l’esponente del Carroccio.

“Ma il disinteresse totale della Regione è stato ancora più evidente negli ultimi mesi quando ha totalmente ignorato la mia richiesta di audizione in commissione dell’Ente Parco, del sindaco di Ravenna e degli stakeholders contestualmente all’assessore con delega alla programmazione territoriale, parchi e forestazione Barbara Lori, dalla quale avremmo gradito avere spiegazioni. Ma dal 12 settembre non ci è pervenuta alcuna risposta” ha aggiunto il leghista. “Ora serviranno un milione e 60mila euro per evitare che l’Ortazzo Ortazzino finisca nelle mani di un privato: 480mila euro in più di quanto sarebbero occorsi solo pochi mesi fa. Ma la Regione ha preferito fare finta di niente e ha scelto di non intervenire. A pagarne le spese saranno, ancora una volta, i cittadini” ha concluso Liverani.