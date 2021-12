Si può pagare la Tari con F24, Ancisi (LpRa): "Avviso ai contribuenti con omissioni"

Con la scadenza della rata annuale della Tari 2021 da pagare entro la fine dell'anno, tanti cittadini stanno riflettendo su quale metodo utilizzare per il pagamento. Nasce per una discussione sul modello F24. Secondo il consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, non sarebbe stata accuratamente comunicata la modalità di pagamento con il bollettino comunemente usato per il versamento delle imposte. Una mancanza che spinge il consigliere di opposizione a chiedere spiegazioni al sindaco tramite un'interrogazione question time.

"Un anno fa, il Comune di Ravenna, per tramite di Hera che per suo conto gestisce non solo il servizio rifiuti, ma anche la riscossione della Tassa Rifiuti (TARI), trasmise ai contribuenti l’avviso di pagamento elencando i modi utilizzabili, non senza precisare cautelativamente che “ogni prestatore di servizio di pagamento applica commissioni variabili”, quasi una piccola sovrattassa a carico del contribuente - afferma Ancisi - Omise però, e Lista per Ravenna sollevò aspramente il caso in Consiglio comunale e presso l’opinione pubblica, di inserire nell’elenco la possibilità di pagare con l’F24. Modello usato in Italia per il pagamento di gran parte delle imposte, delle tasse e dei contributi pubblici, nel segno della semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, esso offre anche altri vantaggi: non comporta alcun costo aggiuntivo di commissione, non richiede la capacità e la possibilità di utilizzare mezzi informatici, consente ai contribuenti con crediti di imposta verso lo Stato o la Regione di compensarli con l’importo della Tari, evitando un nuovo esborso".

Nell’avviso di quest’anno ai contribuenti è stata indicata la possibilità di pagare la Tari utilizzando un modello F24 "ma trascurando che, per compilarlo, servono queste altre indicazioni: sezione, codice tributo, codice ente, rateazione/mese di riferimento - precisa il consigliere di Lista per Ravenna - Magari, telefonando al numero verde, si potranno gentilmente ricevere anche queste indicazioni, ma perché non scriverle nell’avviso senza bisogno di creare problemi ai contribuenti, facendo comunque perdere tempo a loro ed anche ai telefonisti del call center? È la domanda che pongo al sindaco, in nome e per conto del quale Hera interloquisce con i contribuenti Tari".