La proposta di Ferrero (FdI): "Accesso alle Ztl e soste gratuite per donne in gravidanza e neomamme"

"Concedere alle donne in stato di gravidanza ed alle neo mamme fino al primo anno di età dei figli il contrassegno per accedere alle ZTL del nostro Comune e la possibilità di parcheggiare gratuitamente in tutti i parcheggi ubicati in città": questa è la proposta avanzata attraverso una mozione da Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale.

"Il nostro Paese sta vivendo da anni un importante decremento demografico con conseguenze rilevanti anche dal punto di vista economico. Anche la nostra Città, parimenti a quanto avviene a livello nazionale, negli ultimi 10 anni ha visto diminuire la popolazione di parecchie migliaia di unità - afferma Ferrero -

Nella nostra città, soprattutto nel centro storico, risultano presenti molte zone a traffico limitato il cui accesso è consentito a pochi aventi diritto. Inoltre il nuovo Pums delinea già per i prossimi anni di rendere a traffico limitato tutto il centro storico, con una conseguente forte diminuzione dei parcheggi fruibili a tutti". Per questo Ferrero chiede all'Amministrazione un provvedimento per "venire incontro alle donne in stato di gravidanza ed alle neo mamme".