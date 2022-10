Protesta delle donne iraniane: il flash mob a Ravenna di +Europa per "svelare" simbolicamente una statua

Mantenere alta l'attenzione sulla protesta delle donne in Iran: questo è lo scopo della manifestazione programmata, anche a Ravenna, da +Europa. Il partito ha previsto una serie di appuntamenti simbolici, in varie città italiane, in cui "una statua verrà coperta con un velo, così come l’oppressivo regime iraniano copre le donne e soffoca diritti e desiderio di giustizia e di una vita serena, e poi liberata, per “svelare” il potente desiderio di libertà che arriva dalle strade delle città persiane e farlo risuonare anche qui", spiegano da +Europa. Un'azione pensata che giunge a Ravenna venerdì 7 ottobre alle ore 18 per non fare calare il silenzio sulla protesta in atto in Iran, scattata in seguito alla morte della ventiduenne Mahsa Amini.

"La statua che a Ravenna abbiamo scelto per essere “s-velata” è quella di Dante (“l’anima di Dante” di Mauro Fragorzi) presente nel giardino Rinaldo di Concorezzo (il giardino della biblioteca Oriani a fianco della tomba di Dante) e lì svolgeremo alle ore 18 di venerdì 7 ottobre un flash mob a cui tutti, a partire dalla comunità iraniana di Ravenna, potranno partecipare - dichiara il coordinatore di +Europa Ravenna, Nevio Salimbeni - La scelta del grande poeta italiano non è casuale: anche lui è stato processato per ragioni d’opinione, cacciato e costretto all’esilio ma alla fine è riuscito ad unire il nostro Paese con la forza della cultura e delle idee. La stessa forza che, in una situazione storica molto diversa, hanno gli studenti delle Università iraniane, le donne che si sono ribellate alle imposizioni, le persone che soffrono la crisi economica durissima in corso in uno dei paesi potenzialmente più ricchi del mondo".