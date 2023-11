Raccolta rifiuti a Faenza, il Popolo della Famiglia: "Centinaia di persone hanno firmato contro il porta a porta"

Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, e Mirko De Carli, Consigliere Nazionale de Il Popolo della Famiglia, sono intervenuti questa mattina a Faenza sul tema raccolta differenziata.

“Sono passati tre mesi dall’inizio della raccolta firme contro il sistema porta a porta – afferma Vitali – e sono stati centinaia i faentini che hanno sottoscritto la nostra petizione. Siamo ovviamente favorevoli al concetto di differenziare i rifiuti; rivendichiamo tuttavia come l’attuale modalità di conferimento si sia rivelata inefficiente, poco igienica e sia per i cittadini una vessazione. L’ Assessore Ortolani, che in consiglio comunale continua a difendere l’attuale gestione, dovrà dare risposta alle istanze dei cittadini".

"Un tema non risolto – prosegue De Carli – che di fatto relega Faenza ad una situazione di emergenza permanente . Parleremo della questione anche in sede di consiglio dell’Unione della Romagna Faentina, essendo questo un tema caro al Popolo della Famiglia".

Infine un commento sull’attualità faentina: “Rimango preoccupato – conclude Vitali – dalle parole del Sindaco Isola, il quale, pungolato sulla questione rimpasto in giunta, afferma di “voler arrivare fino al 2026”. Ecco, Faenza ha bisogno di tutto fuorché una amministrazione il cui obiettivo è tirare a campare fino alla fine del mandato".