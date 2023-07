Ravenna Coraggiosa incontrerà il Pd per avviare una riflessione comune

Ravenna Coraggiosa ha deciso: nei prossimi giorni incontrerà il Pd per avviare una riflessione comune. Si è svolta ieri sera, alla presenza del consigliere regionale Federico Amico, l’assemblea di Ravenna Coraggiosa che ha approvato il documento “Il cambiamento parte da noi: Ravenna Coraggiosa nel nuovo Pd" proposto alla discussione dal coordinamento.

"È un momento che ci chiama ad una grande responsabilità e che deve riguardare tutte le esperienze, come la nostra, che in questi anni hanno dato un contributo generoso al campo della sinistra di governo - sottolineano dal coordinamento - Ravenna Coraggiosa nasceva proprio per rispondere alla crisi profonda della rappresentanza, della credibilità della politica e siamo convinti che questa situazione non possa cambiare senza passare da un profondo rinnovamento della proposta e della direzione politica del Partito Democratico. Mettiamo a disposizione anche questa esperienza, il nostro laboratorio civico e politico, rispetto al bisogno di sostanziare l’alternativa a questa destra che ogni giorno lavora per plasmare il Paese a sua immagine e somiglianza. Pensiamo sia il momento di lavorare per rimettere assieme tutte le varie energie della sinistra italiana, da quella sociale a quella ambientalista, in un progetto politico che guarda al futuro".

"Come attivisti di Coraggiosa conosciamo Elly Schlein da tempo, e siamo convinti che lei possa essere la segretaria adatta a guidare un nuovo Partito Democratico nella fase politica che ci attende - concludono - C’è oggi, per noi, la possibilità concreta di costruire, attorno ad un Partito Democratico rinnovato, un centrosinistra portatore di una battaglia politica e culturale che costruisca una visione e un’alternativa in Parlamento, nelle Istituzioni e soprattutto nel Paese. Nei prossimi giorni incontreremo il Partito Democratico per avviare la riflessione comune. Intanto vogliamo ringraziare il segretario comunale Lorenzo Margotti e quello provinciale Alessandro Barattoni per la presenza ed il contributo".