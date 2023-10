Rifiuti alluvionati, Schiano (M5S): "Evitare l'infiltrazione delle eco-mafie"

Martedì il capogruppo del Movimento 5 stelle di Ravenna Giancarlo Schiano ha portato in discussione in aula un ordine del giorno depositato a giugno di quest’anno dal titolo “I rifiuti post alluvione - una ghiotta occasione per le eco-mafie in Romagna”. Il pentastellato ha portato la discussione anche in un intervento presso il Parlamento Europeo a giugno di quest’anno, poco dopo le alluvioni che hanno flagellato la nostra provincia. Il confronto sul tema è avvenuto con l’eurodeputata Sabrina Pignedoli e il vice presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, con riguardo alle possibili azioni di contrasto delle amministrazioni locali verso gli eco-reati, anche in relazione alle recenti alluvioni che hanno colpito la nostra regione e la nostra provincia.

"Indirettamente queste tragedie hanno generato migliaia di tonnellate di rifiuti, i quali potrebbero diventare motivo di interesse per le ecomafie - spiega Schiano - Giustamente l'attenzione dei cittadini oggi è concentrata su ciò che hanno perso, sia emotivamente che fisicamente, ed è proprio per questo che dobbiamo intervenire come amministratori e rappresentanti dei cittadini. Bisogna quindi tenere alta la guardia ed evitare l'infiltrazione delle mafie nello smaltimento dei rifiuti in generale anche al di là dell’emergenza appena vissuta. Questa riflessione deve essere analizzata assieme ai dati della nostra regione Emilia-Romagna, i quali ci dicono che nel 2021 sono stati registrati 1088 eco-reati. Se analizziamo invece i dati tra il 2017 e il 2021 delle province scopriamo che per i reati ecologici, perpetrati dalle mafie, Ravenna è seconda solo a Rimini, rispettivamente 925 e 1160 reati registrati. Il Movimento 5 Stelle chiederà sempre sicurezza e trasparenza nell'appalto dei servizi attraverso la tracciabilità e rintracciabilità dei rifiuti sia nel pubblico che per le aziende private". Il documento è stato approvato da tutte le forze politiche presenti, con unico voto contrario da parte di un consigliere di FdI.