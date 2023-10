Rifiuti, a Faenza la Lega chiede il ritorno dei cassonetti: "Fallimento del porta a porta"

"Sono ormai mesi che la Lega denuncia il completo fallimento della gestione dei rifiuti a Faenza. Nonostante gli appelli oggi migliaia di cittadini stanno firmando per il rirtorno al cassonetto e presto la Lega presenterà una mozione con un picchetto davanti ad Hera". Lo annuncia Roberta Conti, segretaria e consigliera comunale della Lega a Faenza.

"I cittadini faentini non ne possono più dei contenitori che hanno già dimostrato la loro inutilità ed aumentato la sporcizia in città. Basterebbe, poi, come già scritto, leggere i social ed ascoltare i cittadini per strada per comprendere il fallimento di questo tipo di raccolta differenziata. La denuncia - prosegue Conti - che abbiamo notato su un noto quotidiano social della città è poi eloquente: il mezzo della raccolta rallenta notevolmente il traffico e pare addirittura di vedere, nel video postato che la raccolta fra indifferenziata e organico venga mischiata senza differenza. Sarebbe una questione gravissima".

“Serve una rivoluzione di piazza per far comprendere all’amministrazione comunale e ad Hera il completo fallimento di questa raccolta rifiuti? – chiede Conti – non abbiamo ancora chiesto ai lavoratori quale sacrificio stiano facendo per raccogliere porta a porta i sacchetti, ma immagino la fatica e il rischio infortuni che aumenta notevolmente. La Lega continua la sua raccolta firme e presto la presenterà – conclude la segretaria del Carroccio – il fallimento della giunta Isola è sotto gli occhi di tutti e non basterà un rimpasto per sanare la rabbia dei cittadini.”