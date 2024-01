Sanità, Evangelisti (FdI): "Taglio dei servizi negli ospedali di Faenza e Lugo? Fare chiarezza"

Fare chiarezza sulla riorganizzazione dell'Ausl Romagna. A chiederlo, in un'interrogazione, è Marta Evangelisti, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, che spiega: "Da segnalazioni pervenutemi risulterebbe che sia in corso una riorganizzazione in corso all'interno dell’azienda Ausl Romagna che interessa gli ospedali di Faenza e Lugo prevedendo, tra le altre cose, il taglio dei servizi e la trasformazione della natura degli ospedali stessi. Afferiscono a questi ospedali distretti con 140.000/150.000 abitanti. I reparti di Cardiologia degli ospedali di Lugo e Faenza sono stati di fatto smantellati e i pazienti con patologie cardiologiche o vengono trasferiti negli ospedali di Forlì e Ravenna, o sono ricoverati nei reparti di medicina e pronto soccorso dove non sono presenti le necessarie competenze cardiologiche".

"Durante la notte dalle 20 alle 8 nei due ospedali non è presente il cardiologo di guardia - continua Evangelisti - e questo determina un aumento del pericolo per i pazienti cardiologici che vengono ricoverati nei reparti di medicina e pronto soccorso. Questa trasformazione, con taglio dei servizi e del personale, determina una riduzione dell’offerta di prestazioni cardiologiche ai cittadini dei due distretti e di fatto uno smantellamento delle cardiologie di Faenza e Lugo".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dalla giunta "in cosa consiste la riorganizzazione in corso all'interno dell’azienda Ausl Romagna che interessa gli ospedali distrettuali (Faenza/Lugo), con particolare riferimento all’entità degli eventuali tagli dei servizi e alla trasformazione della natura degli ospedali stessi".