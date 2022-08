Sicurezza, Capucci e Rambelli (FdI): "Quanto tempo ancora per un presidio dei Carabinieri a Bagnacavallo?"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Durante l’ultimo direttivo Bassa Romagna di Fratelli d’Italia, i componenti di Bagnacavallo hanno posto in discussione il tema che riguarda il sito in ristrutturazione dei carabinieri di Bagnacavallo e le criticità che stanno emergendo. A tale proposito apprendiamo che si è svolto un incontro tra il Sindaco Proni e le autorità competenti per fare il punto della situazione del cantiere fermo dal 2019.

Purtroppo, a seguito di questo incontro non sono emerse novità sostanziali e non si capisce come si intenda procedere, nonostante il tema della sicurezza sia molto sentito da tutta la città. A questo punto vorremmo rivolgere alcune riflessioni al Sindaco ed alle autorità preposte: dal 2019 ad oggi cosa ‘è stato fatto per sbloccare la situazione da parte del Comune di Bagnacavallo?

Si apprende che tutti siano concordi nell’accelerare l’iter procedurale e amministrativo al fine di arrivare alla stipula del nuovo contratto, quindi si desume che non ci sia un’impresa incaricata al momento, quindi ci chiediamo ma come può essere che tutto sia fermo a questo punto da ben più di tre anni? apprezziamo i buoni auspici ma, come dire, se non ci sono le azioni gli auspici rimangono solo parole.

Si evince che i problemi sono emersi anche per il forte aumento dei materiali e che al momento sia molto difficile trovare un’impresa disponibile dovuto al fatto che molte delle quali sono impegnate su progetti agevolati con il bonus del 110 %, a tale proposito ci chiediamo se il committente, peraltro istituzionale, non potesse accedervi anch’esso a questa agevolazione.

Visto che a Bagnacavallo è stata trovata la sede per la Municipale, la sede per i carabinieri Forestali ci chiediamo come mai in tutti questi anni non si è pensato ad una sede alternativa anche per il presidio dei Carabinieri?

Tutto ciò premesso facciamo un appello al Sindaco Proni affinché si faccia promotore presso gli organi competenti, affinché si possa sbloccare questa situazione e si possa tornare al più presto alla normalità, il presidio dei Carabinieri è necessario in città e noi pensiamo che i cittadini di Bagnacavallo meritino più attenzione e rispetto da parte di tutti.



Rudi Capucci e Franco Rambelli - Fratelli d'Italia