Trasporto pubblico, Ferrero (FdI): "Mettere in sicurezza le fermate dell'autobus"

“Mettiamo in sicurezza le fermate dell’autobus”: è la richiesta al centro di un'interrogazione presentata da Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d'Italia. "Un efficiente sistema di trasporto pubblico locale contribuisce a rendere migliore l’ambiente, poiché si riducono i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dall’attività di trasporto sul territorio. Si migliora quindi la salute dei cittadini e la sicurezza della circolazione - spiega Ferrero - Anche a Ravenna molte persone prendono i mezzi pubblici per recarsi al lavoro, a scuola o semplicemente spostarsi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico veicolare in città".

Sono giunte numerose segnalazioni sul "pessimo stato in cui si trovano molte fermate, non solo relativamente alla possibile fruizione da parte di disabili, ai quali spesso è precluso l’utilizzo dei mezzi pubblici, poiché le fermate attrezzate sono una rarità, ma anche relativamente a fermate prive di qualsiasi manutenzione ed ubicate in luoghi pericolosi - continua il consigliere d'opposizione - Un esempio su tutti è la fermata ubicata in zona porto San Vitale lungo la linea 30 in corrispondenza del Tcr, in cui si può vedere che non solo non sono presenti aree di protezione, ma manca addirittura l’asfalto e quando piove si scende nel fango. Visto che se ci fosse un’adeguata manutenzione delle fermate e risultasse più agevole l’utilizzo dei mezzi pubblici molto probabilmente sarebbe maggiore l’utenza con tutto quello che ne consegue, si chiede al sindaco e alla giunta se intenda attivarsi per mettere in sicurezza questa fermata procedendo ad una ricognizione delle fermate nel Comune di Ravenna per stabilire quali necessitino di un piano di interventi per renderle sicure".