Troppi casi di Covid nelle case di riposo, la Lega: "La Regione prenda provvedimenti"

La Regione è a conoscenza dei casi dei contagi e di decessi avvenuti nelle case di riposo del territorio di Faenza? E' quanto chiede in un'interrogazione il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, in merito al maxi focolaio di Covid scoppiato all'interno della cra Santa Teresa di Faenza. "Inoltre, da segnalazione pervenuta, risulterebbe che nella casa di riposo Cra Boari ad Alfonsine una signora, negativa al Covid, a pochi giorni dal suo ingresso nella struttura sia risultata positiva e deceduta. La Regione è a conoscenza dei casi dei contagi e di decessi avvenuti nelle case di riposo del territorio di Faenza? Le risultano esposti riguardanti decessi sospetti all’interno della casa di riposo Cra Boari di Alfonsine? Come intende attivarsi per ridurre e contenere i contagi e decessi all’interno delle case di riposo e, soprattutto, aumentare il personale con le dovute norme di sicurezza e protezione”. Le case di riposo risultano indispensabili per il territorio in quanto ospitano persone anziane, la maggioranza delle quali è affetta da patologie e per le quali un eventuale contagio potrebbe sortire effetti letali. Ebbene, nel faentino la situazione sembra fuori controllo: da qui la necessità che la Regione prenda provvedimenti”.