Pizza o gelato? Nel nuovo locale si possono gustare entrambi (e non solo)

"Era ora che arrivasse la gelateria a Godo". È uno dei primi commenti che, sulla pagina Facebook del Comune di Russi, si legge sotto al post con cui l'Amministrazione comunale augura buon lavoro a Filippo Di Maio, 37 anni. Da qualche giorno, insieme a sua moglie Jessica, ha aperto a Godo l’Artigeniale, un luogo dove la pizza non è l'unica prelibatezza in vetrina: l'altro protagonista è il gelato. Filippo, infatti, è già conosciuto a Ravenna per la sua Bottega della Pizza. Ora parte con questa nuova avventura nella quale, afferma, "abbiamo anche burger, pizze al metro, fritti e pasta fresca. Oltre a una selezione di ottime birre artigianali e vino di altissima qualità".

Artigeniale nasce come unione di più eccellenze gastronomiche del territorio romagnolo e non solo. "La gelateria è targata Sbrino, che fa del rispetto della materia prima, della qualità e degli abbinamenti particolari le sue peculiarità - va avanti Filippo - ma anche la carne che proponiamo arriva da un importante fornitore della zona che è la macelleria Gabelli di Ravenna". I vini invece sono toscani della Tenuta di Frassineto, mentre la birra artigianale è umbra, dell'azienda Flea.

Nel suo locale Filippo è riuscito a trovare spazio anche per un'altra istituzione della cucina romagnola. "Come una vera bottega artigianale, abbiamo un angolo dedicato alla vendita della pasta ripiena. Anche qui ci forniamo solo da chi usa prodotti del territorio, freschi e di qualità e ci siamo affidati al Laboratorio 81". Il suo cavallo di battaglia, però, rimane la pizza: "La preparo sia al piatto che al metro e anche qui l'attenzione alle materie prime è fondamentale. Dal fiordilatte campano, alle farine da grani italiani. Così come italiani sono tutti i prodotti presenti nel menù".

Da Artigeniale è possibile sia fare asporto che ricevere consegne a domicilio, oltre a poter consumare il cibo sul posto, grazie agli ampi spazi a disposizione. Insieme a Filippo lavorano altri due giovanissimi: sua sorella Esmeralda e Davide, che frequenta l’istituto alberghiero di Cervia. "Quando ho pensato di avviare questa attività - riprende il 37enne - mi era piaciuta l'idea di aver trovato una struttura con questa doppia apertura e con dello spazio esterno, nel quale a breve sarà aggiunta una pergotenda. Insieme a Jessica ho progettato nei dettagli il locale, per far percepire sin da subito il senso di accoglienza della struttura. La stessa accoglienza che ho ritrovato qui a Godo, con le persone che mi hanno aperto le porte della loro realtà, incuriositi dal fatto che, con Artigeniale, avrebbero avuto anche la gelateria. Una gratificazione anche per noi che in questo modo - conclude - offriamo un servizio alla comunità".