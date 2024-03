Musica indipendente al femminile: partono le selezioni del nuovo concorso di Onda Rosa

Valorizzare e dare risalto al patrimonio artistico delle cantautrici contemporanee, combattendo il gender gap. Con questo obiettivo torna nel 2024 il Premio Musicale ORI, Onda Rosa Indipendente, organizzato dall'associazione Rumore di Fondo A.P.S. di Faenza, in collaborazione col MEI Meeting delle Etichette indipendenti, Materiali Musicali e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Per partecipare al concorso si potrà inviare il mateirale dal 21 marzo al 15 giugno.

Onda Rosa Indipendente, fin dal 2011 al Mei di Faenza, quando mosse i suoi primi passi, si propone di promuovere la parità di genere nel mercato musicale del nostro paese impegnandosi per offrire spazi sempre nuovi per la musica live e la sponsorizzazione dei progetti delle giovani autrici. Il Premio Onda Rosa Indipendente torna così anche quest’anno, dopo il successo delle precedenti edizioni; la serata finale della manifestazione si terrà presso la Tettoia Nervi a Bologna in Piazzale Lucio Dalla a fine settembre/inizio ottobre e una giuria di esperti decreterà la vincitrice assoluta di Onda Rosa Indipendente 2024 tra le finaliste selezionate. Le preselezioni saranno effettuate inizialmente sul materiale pervenuto, successivamente si terranno delle audizioni live.

Possono partecipare artiste singole o in gruppo che propongano brani originali di qualsiasi genere musicale. Le partecipanti non devono aver superato i 35 anni di età. Per poter partecipare alla selezione, è richiesto l’invio di un proprio brano originale in formato mp3, una biografia dell’artista, una foto e i propri dati anagrafici, oltre che contatto mail e telefonico e rimando ai propri social network più utilizzati (es. Instagram, Facebook, tik tok etc). Il materiale dovrà essere inviato alla casella mail mei@materialimusicali.it, specificando in oggetto: Onda Rosa Indipendente 2024.

A fine giugno saranno annunciate le semifinaliste, che saranno selezionate nell’ambito di due serate live presentate da Roberta Giallo, tra luglio e settembre, mentre la finale si terrà a fine settembre a Bologna. La vincitrice (o le vincitrici) si esibirà presso il Mei – Meeting degli Indipendenti a Faenza dal 4 al 6 ottobre 2024.

Saranno inoltre previsti altri premi che saranno assegnati a discrezione dalla giuria, coordinata da Roberta Barberini, Giordano Sangiorgi e Laura Gramuglia tra cui un’attività di ufficio stampa gratuita per sei mesi; un mentoring di tre mesi con un/una artista del settore di riferimento; presenza nella compilation on line di Onda Rosa Indipendente ed eventuali altri premi aggiuntivi. Per informazioni contattare Rumore di Fondo e MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti alle e-mail: rumoredifondo1@gmail.com e mei@materialimusicali.it.