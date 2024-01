Ciak si gira: si cercano attori e comparse per girare un film a Marina Romea

Al via una selezione per attrici e attori del ravennate da inserire nel cast di Paternal Leave, opera audiovisiva realizzata in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, che verrà girata a Marina Romea tra febbraio e marzo. La produzione cerca persone della zona di Marina di Ravenna, Porto Corsini, Casalborsetti e Marina Romea.

Il casting riguarda ragazze e ragazzi tra i 16 e i 22 anni, una giovane mamma con figlio o figlia, una donna di 50 anni, uomini di 60 anni, un uomo di circa 75 anni e un altro di circa 85 anni. Gli interessati dovranno presentarsi il giorno 29 gennaio dalle 10 alle 18 per il provino, alla Pro Loco di via Po 29, a Porto Corsini.

È richiesta la liberatoria firmata e i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento. Per informazioni chiamare il numero 335.5433005 (Valentina Barato) o scrivere a paternalcasting@gmail.com.