Mangia i cappelletti e vinci: l'evento cittadino accende la sfida fra i più golosi

La Festa del Cappelletto ravennate è già di per sé una buona scusa per mangiare, ma quest'anno la rassegna gastronomica decide di premiare i più golosi con kit gastronomici e un set da sfoglina.

Totalmente rinnovata, la Festa del Cappelletto 2020, in programma a Ravenna il 9, 10 e 11 ottobre, si arricchisce del Cappelletto Tour. Una festa diffusa che premia le migliori forchette. Il Cappelletto Tour, infatti, mette in palio 100 premi fra i primi 100 clienti che raccolgono 3 timbri di 3 diversi ristoranti durante i 3 giorni della festa.

I premi

I 100 appassionati del cappelletto ricevono in regalo il Kit del Cappelletto con gli ingredienti essenziali per preparare a casa i cappelletti (contiene farina, uova, parmigiano-reggiano, ricotta cremosa e noce moscata). Inoltre per tutti coloro che consegnano il coupon (anche oltre i primi 100) c’è l’estrazione di 2 premi: il Set Sfoglina, composto di tagliere e mattarello.

Come si partecipa?

Il coupon per partecipare al concorso, da far timbrare ai ristoratori, compilare e consegnare, è all’interno del pieghevole tascabile della festa e si trova presso tutti i 25 ristoranti aderenti (qui trovi l'elenco). Il coupon contiene 3 spazi da riempire con il timbro di tre differenti ristoranti elencati sul retro del volantino-pieghevole. Il possessore del coupon - da compilare con i dati personali - deve recarsi poi presso il banco del Mercato Coperto di Ravenna in Piazza Andrea Costa dove riceve il Kit del Cappelletto. Il regolamento del concorso è pubblicato sul sito festadelcappelletto.it