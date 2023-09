Lugo, donato un nuovo mezzo per le attività di protezione civile all'associazione Radioamatori

È stato consegnato direttamente nella sede di via Santerno, a Lugo, il nuovo mezzo messo a disposizione dell’Associazione Assistenziale Radioamatori Italiani (A.A.R.I) e C.B. per le attività di Protezione Civile. Si tratta di un pick up donato da Toyota Motor Italia attraverso il concessionario di zona del gruppo Morini. Il mezzo è concesso in comodato gratuito all'associazione che è convenzionata con il Comune di Lugo. Alla consegna del mezzo erano presenti il presidente dell’associazione Marco Rondinini, Valentino Vasile di T Motor e l’assessora alla Protezione civile Veronica Valmori che ha espresso “gratitudine” per questo gesto.