In giro per il mondo con la bici e la sua gattina: Dean e Nala fanno tappa a Ravenna

Sono arrivati proprio in questi giorni a Ravenna Dean e Nala, due autentiche star dei social e del mondo dei viaggi. La loro popolarità non è però data solo dal fatto che girano il mondo a cavallo di una bici, ma anche al fatto che questa straordinaria coppia è formata da un uomo e da una gattina.

Dean, infatti, ha dato il via al suo viaggio l'1 settembre del 2018, partendo da Dunbar, in Scozia, con l'ambizione di visitare il mondo in bicicletta. 3 mesi e 9 Paesi dopo, tuttavia, giunge una sorpresa che forse Dean non si sarebbe aspettato. Si trovava al confine tra Bosnia e Montenegro quando ha sentito il disperato miagolio di un micio che cercava di attirare la sua attenzione. Trovandosi a miglia di distanza da qualsiasi città, per Dean è stato subito chiaro che la gatta era stata abbandonata e così l'ha presa con sè e l'ha chiamata Nala.

Da allora Nala e Dean viaggiano per il mondo scoprendo nuovi lati di sé stessi e dei luoghi che visitano. Insieme hanno superato varie prove e aiutato molte persone e animali lungo il loro tragitto. Ora i due sono a Ravenna, facendo conoscenza con i nostri mosaici bizantini e svelando ogni dettaglio attraverso i social con il progetto 1bike1world.