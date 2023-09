In un piccolo centro della Normandia intitolata una strada a  Riolo Terme

Si trova nel parco davanti al Jardin del Plantes, ad Avranches, l'Allee de Riolo Terme, vialetto dedicato al patto d'amicizia tra la cittadina della Normandia, in Francia, e il comune della provincia di Ravenna. L'inaugurazione di questa nuova strada è avvenuta nei giorni scorsi nel corso della Festa dei Gemellaggi organizzata dalla città francese, al quale ha partecipato la sindaca di Riolo Federica Malavolti, invitata dal suo collega di Avranches David Nicholas.

L'iniziativa arriva al termine di un percorso che ha preso il via nel 2018 grazie alla collaborazione con l'Associazione Gemellaggi di Riolo Terme, con la firma del patto di gemellaggio ad Avranches. Ad aprile scorso, durante la fiera dell'Agricoltura Agriolo, una delegazione della cittadina francese è venuta in visita a Riolo, ratificando il patto.

Quindi l'inaugurazione del vialetto dei giorni scorsi, occasione che è servita alla delegazione riolese anche per ringraziare i gemelli francesi per le donazioni di materiale scolastico arrivate dopo l’alluvione.

Il vialetto è situato vicino a quelli delle altre città amiche o gemellate con Avranches. Nel corso della celebrazione è stato inoltre inaugurato un cartello di "indicazioni stradali" recante le distanze chilometriche dalle città affini alla realtà francese, tra le quali ora figura ufficialmente anche Riolo Terme, distante dal centro della Normandia esattamente 1115 km.

La vicinanza tra i due comuni deriva, oltre che dagli interessi negli ambiti della gastronomia e della storia medievale, anche dalla comunanza delle rispettive vicende storiche. Come successo a Riolo infatti, anche Avranches ha subito pesanti bombardamenti nel corso della liberazione dall’occupazione tedesca. La città francese è conosciuta in particolare per la presenza nel proprio museo cittadino dei preziosi manoscritti del Mont St. Michel, il famoso isolotto con monastero Patrimonio dell’Umanità per l’Unesco, che si trova a pochi chilometri di distanza.