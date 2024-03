Lancette avanti di un'ora: torna l'ora legale. E lo fa in un giorno particolare

È uno dei momenti che scandisce l'arrivo della bella stagione. Le giornate si allungano e il sole sorge più tardi: a fine marzo torna l'ora legale e nel 2024 l'evento cade in una giornata particolare. Le lancette andranno spostate avanti di un'ora, dalle 2 alle 3, tra sabato 30 e domenica 31 marzo, proprio nella notte di Pasqua.

Cosa accade con il cambio di orario?

Il cambio di orario ci permetterà di godere di un'ora di luce in più alla sera, ma si dormirà un'ora in meno, il contrario di quello che avviene in autunno. Il sole però tramonterà più tardi, anche se di mattina ci sarà un'ora in più di "buio". Naturalmente i dispositivi digitali, come smartphone, tablet e computer si aggiorneranno in automatico, in quanto collegati alla rete. Le lancette andranno spostate sui classici orologi analogici o i dispositivi che non sono connessi a internet.

Il cambio dell'ora da solare a legale è stato introdotto durante la prima e seconda Guerra mondiale e adottato definitivamente in Italia nel 1966. L'obiettivo è ridurre il consumo di energia. L'ora solare tornerà domenica 27 ottobre 2024 alle ore 03:00 quando bisognerà riportare le lancette indietro di un'ora.