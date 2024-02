La "prof" Timo e i suoi alunni protagonisti del podcast "L'ora di Regione"

Un podcast in quattro puntate in un mix tra informazione e leggerezza. Si chiama "L'ora di Regione" il contenuto online che vedrà alla conduzione Maria Pia Timo e che ha l'obiettivo non convenzionale di raccontare la Regione, giocando ad andare oltre gli stereotipi sul territorio. Palcoscenico delle puntate saranno due locali ravennati (Casa Spadoni a Faenza e il Mercato Coperto a Ravenna). Il podcast andrà in onda live e resterà a disposizione sul web. Nelle vesti di una “professoressa di regionalità” la Timo, ormai tra i volti comici più apprezzati dell'Emilia-Romagna, cercherà di scoprire aspetti insoliti di questo territorio attraverso curiosità e stramberie inaspettate.

In ogni puntata, registrata dal vivo con il pubblico nei locali, una coppia di personaggi provenienti da diverse città dell’Emilia-Romagna sarà “interrogata” in varie materie: Geografia, Storia, Cultura, Cucina anche con domande folli. Il primo appuntamento è previsto per il27 febbraio alle ore 21.30 a Casa Spadoni con ospiti Mirko Casadei e Stefano Bicocchi in arte "Vito". Al pianoforte il maestro Davide Falconi. Le puntate successive si terranno il 12 marzo, il 2 e il 16 aprile.