La nonna nell'orto e i "ricordi di vita" al centro del primo libro dell'autrice romagnola

Rivivere le immagini del passato nel presente, come in una pellicola di cinepresa, proiettandole verso il futuro, per non perdere il ricordo. Sono le istantanee che emergono dal libro "Ricordo di vita", prima opera di Germana Pederzoli, di Riolo Terme, pubblicata nella collana “Gli Emersi della Narrativa” dell’Aletti editore.

La nonna Rosina con il grembiule nell’orto dietro casa che coltiva ortaggi e alleva galline è l’emblema di un passato dove i sentimenti hanno un vero valore e i ricordi del passato insegnano a vivere nel presente. "L’idea - racconta l’autrice - è nata come una terapia dell’anima nei momenti di solitudine ed inquietudine, scrivendo di getto, con il cuore, quello che mi passava per la mente, in piena libertà. Come un flusso di acqua, fonte di vita, che sgorga dalla terra, dal mio cuore sgorgano pensieri, memorie, riflessioni della mia vita passata che sono attimi intensi di vita vissuta".

Una scrittura piena di realtà che dà comunque spazio alle emozioni. "Ora sono pensionata - racconta ancora l’autrice - e ho più tempo per dedicarmi alla scrittura, cosa che, mi sto accorgendo, mi piace sempre più, perché mi dà modo di riflettere, comprendere la vita e prendere coscienza di me stessa".