Bambini delle scuole e volontari ripuliscono le dune di Pinarella

Si sono dati appuntamento sul Lungomare Deledda alle 10 di venerdì mattina per ripulire le dune sabbiose tra la spiaggia e la pineta di Pinarella. Anche a Cervia torna "Puliamo il mondo", iniziativa promossa in Italia da Legambiente che corrisponde a “Clean Up the World”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo che si propone, oltre che di ripulire spazi pubblici, di sensibilizzare i cittadini al mantenimento del patrimonio collettivo.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alle Politiche ambientali e vede la collaborazione della Pubblica assistenza Città di Cervia e di Hera. Saranno coinvolti i bambini delle scuole elementari del territorio e tutti i volontari che vorranno aderire. Ai partecipanti sarà consegnato un kit (fino a esaurimento), composto da guanti e cappellino. Il termine della manifestazione è previsto intorno a mezzogiorno. In caso di pioggia l’iniziativa è rinviata a venerdì 29 settembre con i medesimi orari e modalità.