Con "Facciamo la differenza" oltre cinquanta donne coinvolte in progetti di emancipazione

Una festa per presentare alla città le attività svolte nei mesi scorsi nell'ambito del progetto "Facciamo la differenza", promosso dal Comune di Russi e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna. E' l'evento pubblico in programma mercoledì 20 marzo alla Biblioteca comunale in via Godo Vecchia 10 (ore 16.45) durante il quale le partecipanti ai corsi e al laboratorio organizzati a Russi nei mesi scorsi porteranno le loro testimonianze e i risultati del loro percorso.

Al progetto hanno collaborato 13 partner del territorio, con l'obiettivo di coinvolgere gruppi di donne in laboratori esperienziali dedicati all’emancipazione femminile e creare materiali fotografici e narrativi da condividere con la cittadinanza sui temi della parità di genere. L'iniziativa ha puntato inoltre a favorire e sostenere la piena integrazione delle donne nella vita politica, economica, sociale e culturale della città, sostenere l'occupazione femminile, con la riduzione del gap di genere, promuovere l’inserimento socio-lavorativo di donne in situazione di marginalità, promuovere la socialità delle donne immigrate.

Sono stati organizzati cinque corsi gratuiti per l’inserimento socio-lavorativo delle donne del territorio con la cooperativa sociale ravennate Villaggio globale, in collaborazione con l'associazionismo locale. Tra ottobre 2023 e marzo 2024 si sono svolti due corsi di alfabetizzazione digitale (livello base e avanzato) e un corso per la ricerca del lavoro per favorire l’inserimento socio-lavorativo delle donne, oltre a un corso di cucito per fornire alle partecipanti un primo approccio alla macchina da cucire e un altro corso base di cucina tradizionale e non.

Da novembre a gennaio 2024, inoltre, si è svolto un laboratorio fotografico in 10 incontri sui temi della cultura e parità di genere, organizzato da Acer Ravenna e a cura di Giampiero Corelli (fotoreporter) e Daniele Casadio (fotografo). Il percorso prevede una mostra finale, la cui anteprima sarà presentata proprio in occasione della festa del 20 marzo.

In parallelo, la cooperativa sociale Villaggio globale, in collaborazione con la cooperativa sociale Zerocento, ha organizzato un laboratorio intergenerazionale sulla Parità di genere e sul percorso di emancipazione delle donne del territorio, che ha coinvolto anche bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni. Le attività del progetto hanno consentito di coinvolgere in totale 55 donne.