Alla reunion dei 50enni non vuole mancare nessuno: c'è chi arriva anche dalla Svizzera

Alcuni di loro non si vedevano da 35 anni e hanno partecipato volentieri alla rimpatriata per ricordare i bei momenti trascorsi in città e passare una serata spensierata. A Russi continuano gli incontri dei cittadini nati nel 1973, che quest'anno compiono 50 anni. Sabato scorso uno dei festeggiati, Marco, ha ospitato i "magnifici 50", ovvero i cinquanta neocinquantenni che da marzo hanno organizzato diverse iniziative per trascorrere, divertendosi, del tempo insieme. Per l'occasione sono tornate a Russi persone che mancavano da anni, che vivono in altre parti d'Italia e anche all'estero, in Svizzera. Ma sono ancora tanti quelli rimasti legati al territorio, che quasi ogni giorno si incrociano in città. Il gruppo è già pronto a rivedersi per un'altra occasione. Dal 13 al 18 settembre, infatti, è in programma la 'Fira di Sett Dulur', evento atteso da ogni russiano doc.