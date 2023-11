Un bel gesto di affetto: la "serenata per i nonni" dei Musicanti di san Crispino

Nei giorni scorsi la band 'I musicanti di san Crispino' ha regalato un piccolo concerto agli ospiti del Fontanone, la struttura per anziani di Faenza. L'appuntamento è stato ideato nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid da Raffaella Poggiolini, infermiera del 118, in collaborazione con il gruppo musicale per allietare le persone che durante il lockdown non potevano incontrare i parenti. L'appuntamento, molto apprezzato, è poi cresciuto fino a diventare quasi un momento annuale fisso. I musicisti della band hanno suonato circa mezz'ora nel piazzale della struttura di viale dello Stradone riscuotendo un gran successo di applausi da parte degli ospiti che hanno apprezzato il momento per aver portato una mezz'ora di musica e allegria. “Credo che questo piccolo momento - spiega Poggiolini - sia importante per gli anziani ospiti nelle diverse strutture della città così da avvicinarli alla società esterna”. Lo scorso anno i Musicanti si esibirono davanti le finestre della casa di riposo di corso Mazzini e anche in quell'occasione la sorpresa fu particolarmente gradita.