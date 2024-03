Operatori e produttori internazionali di vino a Milano Marittima per l'unica tappa regionale del Giro enoico d'Italia

Sarà Milano Marittima, lunedì 11 marzo, a ospitare l'unica tappa regionale del giro d’Italia enoico di Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., che quest’anno organizza ben 12 “Wine Lab”. Eventi che sono occasioni di incontro tra gli operatori del fuoricasa e le oltre 130 cantine da Italia, Europa e USA, che firmano i vini di qualità del suo portfolio.

Dalle 11 alle 18.30 sarà il Palace Hotel ad accogliere il “Wine Lab di Milano Marittima”, dove i gestori dei locali romagnoli avranno la possibilità di degustare centinaia di vini di qualità e di conoscerne in prima persona i ben 70 produttori da tutta Italia (con un focus sulle cantine del territorio) e da Francia, Spagna, Germania, Austria e California. Inoltre, potranno usufruire della consulenza personalizzata dei venditori e dei Wine Specialist di Partesa, che, grazie alla formazione continua di Università della Birra e della Cantera del Vino, hanno acquisito ulteriori competenze per accompagnare al meglio i gestori dei locali in ogni aspetto della loro attività, dalla definizione della carta vini all’orientamento di scelte strategiche.

Dopo Milano Marittima, i Wine Lab faranno tappa il 18 marzo a Castiglioncello (LI) e l’8 aprile a Roma, per poi proseguire a maggio in Puglia, Toscana e Friuli, a ottobre in Lombardia, Abruzzo e Piemonte, e a novembre in Umbria e Veneto. L’ingresso è riservato agli operatori di settore ed è gratuito previa registrazione online. L’elenco delle cantine presenti e il form di registrazione sono disponibili al link: https://www.partesa.it/wine-lab-romagna.