La 1000 Miglia arriva in Romagna: ecco i vip presenti alla corsa

Anche in quest'annata particolare si rinnova la tradizionale e sempre amata gara delle 1000 Miglia, la corsa rievocativa che porta centinaia di auto storiche a sfrecciare sulle strade di mezza Italia e anche nella provincia di Ravenna. E come sempre partecipano a questo grande evento anche alcuni Vip al volante di bolidi mozzafiato.

I 400 equipaggi, 30 in meno rispetto alla passata edizione provengono da 33 Paesi distribuiti su 5 continenti: Austria, Australia, Belgio, Canada, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Francia, Liechtenstein, Regno Unito, Gibilterra, Grecia, Hong Kong, Italia, India, Israele, Giappone, Lussemburgo, Principato Di Monaco, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Polonia, Argentina, Russia, Svezia, Singapore, Slovacchia, San Marino, Ungheria, Stati Uniti.

Il Paese più rappresentato anche in questa edizione è l’Italia con il 30% di partecipanti ammessi. I Paesi Bassi si trovano al secondo posto, con il 17% degli accettati, seguiti da Germania (11%) e Regno Unito (9%).

Per quanto riguarda le vetture, la casa automobilistica più rappresentata è l'Alfa Romeo con 68 vetture, seguita dalla Fiat con 63, Lancia 49, Jaguar 45, Porsche 38, Mercedes-Benz e Austin Healey con 27, Aston Martin 26, Ferrari e Bugatti con 20.

I vip dell'edizione 2020

Veniamo ai personaggi più famosi che prendono parte alla corsa. Tra gli ospiti di questa trentottesima edizione, sono presenti come guest il noto imprenditore Tomaso Trussardi che gareggia a bordo di una BMW 328, mentre la giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi sarà a bordo di una Mercedes 300 SL per le prime due tappe della competizione prima di cedere il posto per le ultime due tappe al volto di Linea Verde Chiara Giallonardo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ultima curiosità: alla guida di una O.M. con il numero 8 c'è anche Gianni Morandi, ma non si tratta del famoso cantante bolognese, bensì di un suo omonimo toscano.