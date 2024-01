Stretta di mano all'arbitro "troppo violenta": ridotte le giornate di squalifica di Nikolic

La Corte di Appello della Fip ( Federazione italiana pallacanestr o) ha ridotto da quattro a tre (di cui una già scontata) le giornate di squalifica di Mitja Nikolic, finito nei guai a fine partita contro la LuxArm di Lumezzane per "aver stretto la mano dell'arbitro con fare intimidatorio provocandogli dolore e rivolgendogli espressioni offensive". Il Basket Ravenna aveva infatti provveduto a presentare ricorso alla stessa Fip in seguito al provvedimento.

Nikolic già a novembre era stato espulso durante la partita contro l'Andrea Costa a Imola e sanzionato con un turno di squalifica "per aver colpito con un calcio la sedia della panchina della squadra avversaria sulla quale era seduto il secondo assistente durante un'azione di gioco". In quell'occasione la squalifica del giocatore era stata commutata in sanzione pecuniaria.