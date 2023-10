Volley A2, è tempo di campionato anche per la Consar: si parte da Cuneo

Ebbene sì, inizia finalmente anche il campionato per la Consar. Dopo la pausa della prima giornata richiesta proprio dalla società (Bovolenta e l'Italia erano impegnati per le qualficazioni olimpiche) a Cuneo domani, domenica 22 alle 18, si gioca la seconda giornata, di fatto la prima per la squadra di Bonitta.

"Delle squadre di questo campionato, Cuneo è tra quelle che ha qualcosa di più – ha commentato coach Bonitta – e io la metto tra le prime tre di questa A2. Gioca in un palasport molto grande e molto gremito e ha un sestetto di giocatori piuttosto esperti".

Ravenna arriva a questo match dopo una settimana o poco più di lavoro a ranghi completi con il rientro alla base di Bovolenta (nominato fra la'altro migliore U23 della A2 della passata stagione) dopo la lunga estate trascorsa prima con la nazionale giovanile e poi con quella Senior. "Alessandro ha molta voglia di giocare e di rendersi utile alla squadra. Nell’ultimo mese – spiega Marco Bonitta – si è allenato poco: so bene come funzionano le competizioni internazionali. Hai tante partite ravvicinate e non hai molto tempo per allenarti. A maggior ragione se giochi poco, non puoi avere la condizione ottimale. Nel momento in cui è rientrato in gruppo abbiamo cercato di gestirlo. La squadra nel suo complesso sta crescendo e abbiamo fatto una bella settimana di lavoro. Andiamo a Cuneo fiduciosi. Mi aspetto che i ragazzi affrontino questa partita con coraggio e spavalderia".