Dischi in regalo agli under 30: torna l'iniziativa del negozio di musica

Avvicinare i giovani ad alcuni stili di musica apparentemente lontani dalla loro generazione. Con questo obiettivo torna, per la seconda volta dall'inizio dell'anno, "Jazza & Classica ai giovani", iniziativa organizzata dal negozio Jean Music Room di Ravenna. Per ragazze e ragazzi fino a 30 anni vinili e cd in omaggio da scegliere tra musica jazz e classica, due generi che il proprietario Gianni Corbari, collezionista da sempre, ama particolarmente.

“Musica ai giovani è un’iniziativa che mi sta particolarmente a cuore. Mi piace regalare la cultura, vedere per una giornata il negozio pieno di ragazze e ragazzi che scelgono con cura un vinile, mi piace vederli davvero interessati. - spiega Corbari - Voglio che i giovani scoprano che la musica non è solo quella liquida a cui sono abituati, ma che ascoltare un disco può essere un vero e proprio rito, che un oggetto può celare una storia di anni. Voglio ringraziare le persone che stanno contribuendo, portando in negozio dischi e cd da regalare. È diventata una missione per noi e chi vuole aiutare è il benvenuto. Visto il numero di giovani che arrivano direi che serve una mano da tutti”.

Per partecipare basta passare dal negozio sabato 23 marzo negli orari di apertura, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, per scegliere in omaggio un disco o un cd tra quelli messi a disposizione, senza obbligo di acquisto e fino a esaurimento scorte. Per informazioni è possibile chiamare al numero 335.5422929 o scrivere una mail a jeanmusicroom@gmail.com.