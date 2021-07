Raccolta fondi per un sanificatore e un defibrillatore

Parte la raccolta fondi per installare un defibrillatore in piazza della cooperazione a Mezzano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

L'associazione Pawa, nata a settembre 2020 a Mezzano di Ravenna, ha lanciato una campagna di crowdfunding per installare un defibrillatore sulla piazza e un sanificatore all'interno della palestra. Una bella iniziativa all'insegna della sensibilizzazione alla sicurezza per tutti i paesani, che stanno contribuendo con varie donazioni già nella giornata di partenza. La campagna avrà una durata di 40 giorni, terminerà il 15 agosto 2021. Pawa a.s.d. è in collaborazione con l'associazione Ginger ed ha l'appoggio della banca BCC, che si è resa disponibile a versare il 20% del budget stabilito al raggiungimento dell'80% della campagna.