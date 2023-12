16 donne accolte al centro antiviolenza di Linea Rosa: casi in aumento

Nei giorni scorsi la Presidente di Linea Rosa Odv Alessandra Bagnara ha presentato, durante il Consiglio Comunale di Russi, un report sull'attività che il Centro antiviolenza ha svolto sul territorio. Oltre alle tante attività di sensibilizzazione promosse, dai progetti nelle scuole alle manifestazioni in piazza, lo sportello di Linea Rosa di via Giordano Bruno 21 in questi ultimi 11 mesi ha accolto 16 donne (già tre in più rispetto al 31 dicembre 2022), di cui 2 ospitate all'interno delle case rifugio a domicilio segreto (una delle due era insieme ai suoi due figli maschi). Le violenze subite dalle donne che si sono rivolte al Centro sono state di tutti i tipi: sette le donne vittime di violenza fisica, otto quelle che hanno subito violenza economica, 15 le donne violentante psicologicamente e 2 sessualmente.

"Grazie all’Amministrazione locale e ai cittadini per essere sempre al nostro fianco - ha dichiarato la Presidente - Quest'anno una famiglia di Godo ci ha donato un albero di Natale completo di decorazioni, da noi posizionato all'interno di una casa rifugio che accoglie donne e bambini. Le tante iniziative organizzate dall'Associazione, in collaborazione con il Comune ed altre realtà della zona, dimostrano il costante impegno profuso nel supportare i più fragili e prevenire la violenza di genere Dal 2002, da quando ha aperto lo sportello di Russi, sono state accolte 315 donne: Linea Rosa odv e il Comune di Russi non si fermeranno perché uscire dalla violenza si può".