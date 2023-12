336 migranti in arrivo a inizio anno al porto di Ravenna: sulla nave anche dei palestinesi

Sono 336 i migranti a bordo della nave ong 'Geo Barents' di Medici Senza Frontiere che sta facendo rotta dalla zona Sar (Search and rescue) Libica in direzione Nord verso l’Italia, con destinazione Ravenna. L’arrivo è previsto per martedì 2 gennaio alle 15.00 presso la banchina lungo via Baiona “Fosfitalia”.

Qualora l’arrivo dovesse essere posticipato al 3 gennaio, verrà utilizzata la banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini, in quanto nella stessa data è previsto l’attracco di una nave da crociera. I 336 migranti saranno poi condotti in pullman al Pala De André, dove si svolgeranno tutti gli adempimenti sanitari e di polizia.

Nel corso della riunione di coordinamento, convocata dal Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e tenutasi venerdì pomeriggio in Prefettura, è stato concordato che saranno effettuati domani i sopralluoghi sia presso la banchina di via Baiona che al Pala De André per tutti gli aspetti organizzativi e logistici.

I 336 migranti provengono da Pakistan, Siria, Nord Sudan, Eritrea, Egitto, Nigeria, Palestina, Sud Sudan, Sri Lanka, Yemen, Bangladesh, India e Senegal. 299 di loro sono uomini, tre sono donne e 34 sono minori, di cui 27 non accompagnati. Verranno ripartiti secondo un piano elaborato dal Viminale a livello nazionale e regionale: in Emilia Romagna ne resteranno 112, che saranno poi ripartiti tra le varie province.