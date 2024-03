Sono 5 i minorenni tra i migranti sbarcati: 8 persone ospitate nel Ravennate

Sono terminate alle ore 15 le visite sanitarie al Pala De Andrè e gli adempimenti dei Servizi Sociali del Comune e quelli di polizia (identificazione e fotosegnalamento) per i 71 migranti sbarcati stamattina alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini dalla nave ong Life Support di Emergency. Come si apprende dalla Prefettura, non sono state rilevate particolari criticità, fatta eccezione per il giovane accompagnato in ambulanza stamattina al Pronto Soccorso dell’Ospedale che resta tutt’ora ricoverato per ulteriori accertamenti.

I migranti destinati a Forlì Cesena (9) e Rimini (5) sono stati prelevati dai gestori direttamente al Pala De Andrè. Al termine dei colloqui i minori sono risultati non più 3 ma 5, tutti non accompagnati, che rimarranno nel Cas minori di via Torre a Ravenna, ai quali si aggiungono 2 adulti accolti nei Cas di Cervia e Riolo e l’altro adulto una volta dimesso dall’ospedale. In totale quindi la provincia di Ravenna ospiterà al momento 8 migranti. I restanti 49 con pullman sono stati trasferiti al centro Mattei di Bologna dove saranno ripartiti tra le restanti Provincie Emiliane.

“Voglio ringraziare ancora una volta la macchina dell’accoglienza – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa – che con efficienza e tempestività si è prodigata per le operazioni di sbarco a Porto Corsini e poi al Pala De Andrè per tutte le altre procedure di rito. Una macchina ormai collaudata dopo 9 sbarchi che portano a 939 le persone giunte a Ravenna a partire dal primo sbarco avvenuto il 31 dicembre 2022”.

