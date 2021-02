Ricerche finite per il 61enne scomparso: l'uomo è tornato a casa

E' tornato a casa spontaneamente il 61enne scomparso martedì da Conselice. L'uomo martedì mattina era uscito di casa e non era più tornato, cosa che aveva spinto i familiari ad allertare le forze dell'ordine. I Carabinieri di Lugo, in accordo con la Prefettura, avevano dato il via alle ricerche diramandole a tutte le forze dell'ordine. I Vigili del fuoco avevano allestito un campo base scandagliando il territorio con due squadre da Ravenna e Lugo e anche con i sommozzatori, che hanno perlustrato alcuni laghetti d'irrigazione, e l'elicottero per le ricerche dall'alto, oltre a utilizzare la squadra cinofila. Alla fine l'uomo è tornato a casa da solo mercoledì mattina, intorno alle 6.30.