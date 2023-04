Raccolta rifiuti porta a porta, a Fusignano aumentano i controlli con il "bollino giallo"

Proseguono le attività di controllo di Hera per il miglioramento della raccolta differenziata a Fusignano. Nel centro della Bassa Romagna, nei prossimi giorni, gli operatori continueranno ad applicare il cosiddetto “bollino giallo” in modo più diffuso sui contenitori e sui sacchetti con anomalie, che non saranno raccolti. I cittadini avranno la possibilità di ricollocarli nella giornata e nel modo corretto.

Il "bollino giallo" è uno dei sistemi studiati per comunicare e migliorare la raccolta differenziata e contrastare gli abbandoni. Anche nei calendari di raccolta di Hera si evidenzia che i sacchi e i rifiuti depositati fuori dal contenitore grigio dell’indifferenziato non vengono ritirati e sono considerati scarichi abusivi, come da regolamento. "Dopo una prima fase di tolleranza - afferma Hera in un comunicato - in cui per mantenere il decoro della città gli operatori hanno comunque ritirato i sacchi neri depositati al di fuori dei contenitori entro le 24 ore, come previsto dal regolamento Atersir, ora si entra a regime con il nuovo sistema di raccolta, per tenere alto il decoro della città e contrastare con determinazione e senso civico il fenomeno degli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio".

L'obiettivo, prosegue Hera, è migliorare ulteriormente i risultati già positivi raggiunti nel 2022, in cui i dati provvisori attestano che è stato superato nell’arco dell’anno l’80% di raccolta differenziata e nel secondo semestre si è sfiorato l’85%. Il "bollino giallo" vuole accompagnare gli utenti verso una corretta esposizione del rifiuto.

"Nei giorni successivi a quelli di raccolta - va avanti Hera - potranno essere condotte verifiche, da parte degli agenti accertatori, sui sacchi ancora presenti, avviando così anche a Fusignano, come nel resto della Bassa Romagna, il percorso del servizio di controllo previsto al termine del programmato periodo di rodaggio del sistema di raccolta porta a porta, avviato gradualmente da fine dicembre 2021 e al quale le famiglie e attività fusignanesi hanno risposto positivamente e con grande spirito di collaborazione".

Per chi avesse eccedenza di rifiuto indifferenziato, si ricorda che è possibile conferirlo senza limiti quantitativi, purché non ci siano rifiuti riciclabili all’interno. nella stazione ecologica di via Romana, aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 18; martedì e giovedì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 8.30 alle 17.30 e domenica dalle 9.30 alle 12.30.