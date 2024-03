A Ravenna, Faenza e Lugo sedute straordinarie di vaccinazione antitetanica a libero accesso

Dopo l’importante adesione registrata nelle edizioni precedenti per la somministrazione del vaccino antitetano e, al fine di facilitare l’accesso alla popolazione adulta per aderire a questa importante vaccinazione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna ha organizzato nei tre ambiti della provincia di Ravenna (Ravenna, Faenza e Lugo) sedute straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti. L'invito ad accedere è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni. L'accesso presso gli ambulatori avviene in modo diretto senza necessità di prenotazione, nelle sedi dell’Igiene Pubblica.

Ravenna

Mercoledì 20 marzo e lunedì 22 aprile: Cmp - via Fiume Abbandonato 134- Ambulatorio Vaccinale Adulti 2°piano, dalle ore 14 alle ore 17.00

Lugo

Mercoledì 17 aprile: Ambulatorio Vaccinale Adulti Viale Masi 20, dalle 8,30 alle 12,30

Faenza

Giovedì 21 marzo: Ambulatorio Vaccinale Adulti- Via Zaccagnini 22, dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Si invitano i cittadini che necessitano della vaccinazione antitetanica ad accedere a queste sedute straordinarie dedicate.