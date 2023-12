A Russi un percorso per spingere le aziende a ottenere la certificazione della parità di genere

Il Comune di Russi ha lanciato il progetto «Facciamo la differenza», co-finanziato dalla Regione Emilia- Romagna e svolto in collaborazione con 13 partner del mondo produttivo ed enti del terzo settore. Si tratta di un percorso articolato, che pone obiettivi sfidanti: tra questi, c'è l'intenzione di favorire e sostenere la piena integrazione delle donne nella vita politica, economica, sociale e culturale della città, sostenere l'occupazione femminile con la riduzione del gap di genere, promuovere l’inserimento socio-lavorativo di donne in situazione di marginalità.

Una delle azioni inserite nel progetto riguarda da vicino il mondo delle imprese, in particolare la formazione e sensibilizzazione sulla Certificazione della Parità di genere e come ottenere le agevolazioni per l'ottenimento. Si tratta di uno strumento promosso anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per accompagnare e incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche per la crescita professionale delle donne.

Il Comune di Russi invita le aziende interessate a compilare un questionario on line, disponibile sul sito del Comune (https://www.comune.russi.ra.it/), per comprendere il livello di conoscenza della normativa e la propensione all’avvio di percorsi relativi alla implementazione del percorso. In un secondo tempo verranno organizzati seminari a tema per approfondire aspetti concreti sui vantaggi, fondi aperti e l'iter per conseguire la Certificazione. Alcune delle aziende del territorio che intenderanno partecipare saranno sostenute economicamente attraverso servizi di consulenza, all’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere, non solo per una questione etica, ma anche per i vantaggi collegati al suo ottenimento.

Si ricorda che all'impresa certificata, ad esempio, è concesso un esonero dal versamento di una percentuale dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ha diritto inoltre, a un punteggio premiale nella valutazione di proposte progettuali da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti e infine nel nuovo Codice dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, nei loro avvisi, un maggiore punteggio legato al possesso della Certificazione di genere. Tutte le aziende del territorio russiano sono invitate a partecipare.