A scuola di ecologia: 290mila chili di rifiuti differenziati dalle famiglie degli studenti ravennati

Giunto alla sua dodicesima edizione, si è concluso il concorso Riciclandino che promuove l’utilizzo delle stazioni ecologiche da parte di studenti e famiglie. Il progetto è a cura del Comune di Ravenna e del Gruppo Hera, in collaborazione anche con altri Comuni della provincia di Ravenna, con ATERSIR e Legambiente.

Le scuole del Comune di Ravenna hanno conferito oltre 289.700 Kg. Tra esse i migliori risultati sono stati raggiunti dai piccoli allievi della scuola materna Il Pettirosso che, grazie al lodevole impegno di bambini e famiglie, si sono aggiudicati 2.787 euro. A seguire: la scuola primaria Pasini con 1.698 euro e la scuola primaria Camerani con 1.168 e la scuola primaria Torre con 1.166 euro.

Il Comune di Ravenna ha voluto sottolineare anche lo sforzo di altre scuole, che si sono impegnate per ottenere ottimi risultati, conferendo:

premio “Pesi Estivi” alle scuole Scuola I.T.A.S. Perdisa Luigi, Scuola Primaria Camerani G., Scuola Primaria Torre A., Scuola Secondaria di I grado Ricci – Muratori per l’impegno delle famiglie nel conferire i rifiuti in stazione ecologica anche nel periodo estivo (maggio-settembre 2022)

premio “Scuola riciclona” per le scuole che hanno ottenuto ottimi risultati in termine di conferimento per alunno (Scuola materna Il pettirosso, Scuola materna Com. I Folletti, Scuola materna Com. L'Airone)

premio per il miglioramento più significativo rispetto all’anno precedente (Scuola d'Infanzia Zaccagnini M.Grazia , Nido di Infanzia Garibaldi, Scuola materna Stat. Peter Pan, ,)

Un premio è stato pensato anche per le scuole primarie Pasini B., Torre A., materne Com. I Folletti, Com. Le Ali, Com. Freccia Azzurra, e il Liceo Artistico Nervi Pier Luigi per la realizzazione del progetto “Ambasciatori contro il fenomeno del Littering”

“Con gioia e soddisfazione – afferma l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini – apprendo degli ottimi esiti del progetto Riciclandino che sono un’ulteriore conferma delle nostre aspettative sul fronte della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti. Si tratta anche di un risultato culturale, evidenziando il senso civico dei nostri concittadini, che vogliamo incentivare fin dalla più giovane età”.

Come si utilizza la tessera di Riciclandino

Ad ogni scuola che aderisce al progetto, viene assegnato un apposito codice a barre, riprodotto su tessere distribuite a ciascun alunno. I ragazzi che con i propri genitori si recano alle stazioni ecologiche per conferire i rifiuti ed esibiscono il codice a barre identificativo dell’utente (es. il codice a barre della vecchia bolletta di igiene ambientale) per i conferimenti in stazione ecologica assieme alla Tessera Riciclandino e usufruiscono dello sconto di € 0,15/kg per i conferimenti dei seguenti rifiuti scontabili: carta/cartone, vetro/lattine, plastica, olio minerale, olio vegetale e batterie. In più ulteriori € 4 per i conferimenti di ingombranti e RAEE voluminosi, come da regolamento ATERSIR. I rifiuti differenziati scontabili e i piccoli RAEE conferiti in stazione ecologica contribuiscono a determinare le graduatorie delle scuole per la distribuzione di incentivi economici. Comunque, tutti i rifiuti differenziati conferiti in stazione ecologica fanno ottenere risme di carta riciclata.