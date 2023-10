Ad Alfonsine si cercano idee per rigenerare l'area verde Samaritani

Ad Alfonsine inizia "Spazio alle idee!", il percorso partecipato di rigenerazione dell’area Samaritani: giovedì 12 ottobre nell’area verde di via Samaritani si terrà la presentazione del percorso attraverso cui cittadini e associazioni decideranno cosa realizzare in questo spazio urbano. Alle 16.30 ci saranno animazione e merenda per bambini, mentre alle 17.30 si terrà il lancio dell’iniziativa assieme con la giunta comunale.

"L’Amministrazione ha scelto di destinare l’area pubblica a usi sociali, aggregativi o educativi - ha spiegato il sindaco Riccardo Graziani - e vuole coinvolgere la cittadinanza in un percorso di co-progettazione delle nuove attività che potranno essere qui svolte. Tutti i cittadini, gli enti, le associazioni e le aziende alfonsinesi sono invitati a partecipare al percorso di rigenerazione per dare una nuova destinazione e un nuovo aspetto a questo spazio".

Nell’area Samaritani sorgeva fino a qualche anno fa l’omonima scuola materna, che venne demolita perché non più adeguata da un punto di vista strutturale, sismico, energetico e per bonifica di materiali; senza contare che le attuali normative riguardo gli edifici scolastici richiedono una metratura maggiore rispetto a quella dell’area attuale e pertanto impossibile da utilizzare a quello scopo. L’area di via Samaritani vige da quel momento in disuso: attualmente si presenta come uno spazio verde recintato, con alberature e prato, da valorizzare per uso pubblico e come un’opportunità per tutta la comunità alfonsinese.

Sarà la cooperativa sociale Villaggio globale a coadiuvare i cittadini in questo percorso; dopo il 12 ottobre sarà possibile partecipare a due laboratori di co-progettazione in cui verranno rielaborate le idee pervenute - attraverso il modulo online disponibile sul sito del Comune di Alfonsine - che si terranno martedì 14 novembre e martedì 5 dicembre alle 20:30 a palazzo Marini. Le proposte così raccolte saranno presentate a marzo 2024, durante la festa finale del percorso, e consegnate all’Amministrazione. Per ulteriori informazioni scrivere a infocultura@comune.alfonsine.ra.it, telefono 331 4472339.