'Aiutaci ad aiutarti', un nuovo mezzo per il trasporto delle persone con disabilità

Un veicolo attrezzato per trasportare persone con disabilità messo a disposizione della comunità ravennate. È il servizio offerto dal progetto “Aiutaci ad aiutarti”, nato dalla collaborazione tra l'associazione Ravenna Parkinson e il centro sociale Le Rose, presentato oggi pomeriggio in piazza del Popolo alla presenza dell’assessore di Ravenna, Federica Del Conte e del prefetto Castrese De Rosa.

Il servizio di accompagnamento è stato ideato per affrontare il problema della mobilità dei membri dell'associazione Parkinson che, a causa delle proprie disabilità, non possono più guidare e spesso non hanno chi li possa trasportare. Grazie alla collaborazione con il centro sociale Le Rose è partita una raccolta fondi fra i soci e la cittadinanza, che ha visto il contributo dell'associazione Ravenna Parkinson e il supporto economico della Bcc Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. È un passo avanti nell'assistenza e nell'accessibilità per le persone con disabilità.

“L'idea è nata dopo la prima fase di restrizioni dovute al lockdown – spiega la presidente di Ravenna Parkinson, Maria Aurora Spartà -. Quando abbiamo ripreso le attività in presenza, il centro Le Rose, che dal 1996 opera nel sociale, ha messo i suoi spazi a disposizione per i nostri incontri. Grazie all'avvocato Stefano Franchi abbiamo formulato le linee guida della convenzione che ha reso possibile questo servizio”.

“Sarà il centro sociale a gestire l'accompagnamento sul nuovo mezzo acquistato, grazie ai suoi volontari - aggiunge Idio Antonelli, presidente del centro sociale Le Rose -. Gli associati di Ravenna Parkinson potranno beneficiare della priorità, ma a seconda della disponibilità il veicolo potrà essere prenotato, con due giorni di anticipo rispetto alla data richiesta, da tutta la cittadinanza fragile che ha esigenze di trasporto, per le finalità più varie, tra le quali visite mediche e uscite di qualsiasi tipo, senza limiti sulle esigenze specifiche”.

Al taglio del nastro il prefetto De Rosa ha sottolineato: “Queste attività meritano il sostegno della cittadinanza”. A seguire l’assessore Del Conte ha aggiunto: “La rete di solidarietà del territorio fornisce così un servizio importante e necessario, in aiuto alle istituzioni che da sole non possono coprire tutte queste esigenze. Iniziative come questa fanno comunità”.

Le prenotazioni potranno essere effettuate chiamando il centro sociale Le Rose al numero 0544.452217 (centrosociale.rose@gmail.com).