Al via il vaccino gratuito contro il 'Fuoco di Sant'Antonio per gli over 65

Dal 2017 in Emilia-Romagna la vaccinazione contro l’Herpes Zoster viene offerta gratuitamente con chiamata attiva al compimento dei 65 anni presso gli ambulatori vaccinali dell’igiene pubblica. Ausl Romagna ha già avviato una chiamata straordinaria rivolta ai nati nel 1955, 1956 e 1957 per invitarli a vaccinarsi gratuitamente contro l’Herpes Zoster. Le persone interessate hanno ricevuto un sms con l’invito a prenotare la vaccinazione attraverso i soliti canali (Sportelli Cup, CupTel, FarmaCup…)

L'Herpes Zoster (detto anche Fuoco di Sant’Antonio) è una malattia virale acuta causata dal virus responsabile della varicella che dopo la prima infezione rimane nell’organismo e può riattivarsi in fasi successive della vita. La riattivazione del virus è spesso associata a condizioni che indeboliscono il sistema immunitario quali malattie croniche, terapie immunosoppressive o età avanzata. L’Herpes Zoster si presenta con lesioni della pelle di tipo vescicolare (come la varicella) accompagnate da dolore intenso e prurito. In alcuni casi, si possono sviluppare complicanze quali dolore persistente (nevralgia post-erpetica), infezioni batteriche della pelle e altre complicanze che possono richiedere il ricovero in ospedale.

La vaccinazione è lo strumento più efficace per proteggersi dall’Herpes Zoster e per prevenire la neuropatia post-erpetica. Il vaccino per l’Herpes Zoster offerto ai 65enni è un vaccino vivo attenuato che viene somministrato in dose singola. Per aumentare la possibilità di accesso alla vaccinazione, nei mesi di marzo e aprile 2022 sono previste sedute straordinarie di vaccinazione presso i centri vaccinali aziendali. Il giorno dell’appuntamento è importante avere con sé la documentazione sanitaria su malattie sofferte e terapie in corso o recenti.