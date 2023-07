Alberi caduti o a rischio: la gestione del verde a Cervia dopo il nubifragio

A seguito del forte temporale che giovedì 13 luglio ha colpito la città di Cervia, causando notevoli danni al verde pubblico e privato, il Comune precisa che i servizi comunali e gli enti competenti stanno continuando a lavorare per ripristinare la situazione negli spazi pubblici. Ai privati si ricorda che, in caso di avvenuta caduta di alberi o presunta pericolosità di alberature poste in area privata, sono previste apposite procedure.

Caduta accidentale di albero privato

In caso di caduta accidentale di albero privato occorre comunicare al Comune la caduta della pianta entro 30 giorni dall'evento, come indicato nell'art. 20 del Regolamento del Verde. Il procedimento si può attivare in modalità telematica accedendo previa autenticazione allo sportello telematico del Comune compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione necessaria (foto dell'albero caduto). In alternativa è possibile inviare la comunicazione di caduta accidentale albero privato via PEC all'indirizzo del Comune (comune.cervia@legalmail.it), insieme al modulo compilato (qui allegato) e le foto dell'albero caduto.

Presunta pericolosità di un albero privato

Il Comune precisa che il personale tecnico comunale non effettua sgomberi nelle aree private e verifiche di stabilità su piante private, essendo impegnato nelle valutazioni delle piante pubbliche. E’ comunque necessario precisare ai cittadini quanto previsto dal regolamento:

Qualora l'albero non sia caduto, ma venisse riscontrato il distacco del tronco dal terreno o un marcato rigonfiamento del terreno con fessurazioni, evidenziabile dalla documentazione fotografica che dovrà essere inviata, questi sintomi possono essere equiparabili alla caduta accidentale, pertanto si potrà procedere all'abbattimento previo inoltro della documentazione con le modalità descritte sopra. Qualora l'albero non sia caduto, e non presenti i sintomi sopradescritti, i cittadini potranno rivolgersi a un tecnico specializzato in valutazioni di stabilità (agronomo, perito agrario laureato o agrotecnico laureato) rivolgendosi eventualmente agli ordini professionali elencati sotto o ad altri tecnici di propria conoscenza.

Qualora la perizia evidenziasse la pericolosità dell'albero, anche se non materialmente caduto, è necessario inviare la comunicazione di caduta accidentale (come descritto al punto precedente), allegando documentazione fotografica e perizia. In questo caso si potrà procedere alla rimozione dell'albero solo dopo l'invio completo della documentazione.