'Alfieri digitali' in aiuto per compilare le richieste di contributo per le auto alluvionate

Gli alfieri digitali continuano a garantire il loro supporto attraverso lo Sportello Digital, ai cittadini che, a seguito dell’alluvione, hanno perso o subito danni ad auto, motocicli e ciclomotori, e che sono destinatari del contributo auto alluvionate, messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. Per tutta la durata di validità del bando, ossia dal 31 ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2024 i cittadini interessati a presentare domanda di contributo, possono rivolgersi agli sportelli digitali dove troveranno volontari e volontarie del Servizio Civile Digitale che li supporteranno nella compilazione della domanda esclusivamente online, che prevede il possesso di credenziali SPID, CIE o CNS.

Ancora una volta l’Unione della Romagna Faentina è al fianco dei cittadini attraverso gli sportelli digitali dislocati in tutti i comuni dell’Unione, mettendo a disposizione le proprie professionalità, tra cui gli “alfieri digitali”, ovvero i volontari del Servizio Civile Digitale che già prestano servizio nei comuni dell’Unione.

Ecco gli sportelli ai quali rivolgersi per ottenere assistenza diretta e gratuita senza necessità di prenotazione: Comune di Brisighella (Via Naldi, 2), lunedì e mercoledì, 9:00-12:00; Comune di Castel Bolognese (Piazza Bernardi, 1), martedì e venerdì, 8:30-11:00; Comune di Casola Valsenio (Via Roma, 50), martedì, 9:00-12:00; Comune di Faenza (Servizio Polifunzionale - Piazza Rampi, 2), dal lunedì al venerdì, 9:00-12:00; Comune di Riolo Terme (Via Aldo Moro, 2), martedì e giovedì, 9:00-12:00; Comune di Solarolo (Piazza Gonzaga, 1), mercoledì e giovedì, 8:30-11:00.