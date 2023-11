La ravennate Alice Keller è tra i finalisti del premio "Campiello Junior"

C'è anche una ravennate nella terzina finale del premio “Campiello Junior 11-14 anni”: si tratta di Alice Keller che approda alla finale con il suo libro "Fuori è quasi buio" (Risma Editore). Nata a Bologna nel 1988, Keller nel 2016 ha fondato a Ravenna "Momo", libreria per bambini e ragazzi, insieme a Sara Panzavolta e Veronica Truttero. Oggi, conduce percorsi di formazione sulla scrittura e la lettura con educatori e insegnanti, gruppi di scrittura e laboratori per bambini e ragazzi presso scuole, librerie, festival, biblioteche. È autrice di albi illustrati, romanzi e fumetti per bambini e ragazzi, pubblicati in Italia e all’estero. Il suo libro “Fuori è quasi buio” sarà presentato sabato 18 novembre alla Rocca Brancaleone all'interno della rassegna “I sabati della Rocca”, curata da Ivano Mazzani.