Da Andrea Dovizioso a Bonaccini: torna l'appuntamento con “Cervia Incontra”

Dopo la prima edizione dello scorso anno con più di 2.200 spettatori in sei serate, ritorna nel 2023 la rassegna di dibattiti “Cervia Incontra”, questa volta con sette serate tutte di grande interesse e con ospiti d’eccezione. Un ritorno della rassegna possibile grazie al supporto della Regione Emilia Romagna e del Comune di Cervia e l’ideazione e l’organizzazione di Kratesis. Ecco il programma delle serate che si svolgeranno dal 3 al 9 agosto con inizio alle ore 21.30 in Piazza dei Salinari, nella splendida cornice della Darsena del Sale.

Si parte giovedì 3 agosto con la giornalista e conduttrice televisiva Lucia Annunziata, con la quale Roberto Arditti, moderatore dell’intera rassegna, affronterà le vicende di attualità politica approfondendo anche i temi trattati nel nuovo libro della giornalista “L’inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico”. La rassegna proseguirà venerdì 4 agosto con Andrea Dovizioso, ex campione di Moto GP, che racconterà la sua vita tra i motori ad un anno esatto dal suo ritiro ufficiale dalle corse.

Sabato 5 agosto sarà poi il turno di Giovanni Bianconi, una delle più importanti penne del Corriere della Sera esperto del periodo degli anni di piombo e delle grandi stragi di mafia. Proprio gli attentati ai magistrati Falcone e Borsellino saranno l’argomento principale della serata, a 30 anni di distanza dell’estate delle bombe del 1993.

Protagonista di domenica 6 agosto sarà Gaia Tortora, giornalista e conduttrice televisiva, autrice del libro “Testa alta e avanti. In cerca di giustizia, storia della mia famiglia” dedicato al padre e alla vicenda del suo arresto ingiustificato avvenuto 40 anni fa che sarà esplorata e approfondita nel corso della serata. Lunedì 7 agosto Cervia darà il benvenuto ad un ex campione dei mondiali di calcio del 1982. Antonio Cabrini racconterà, oltre alla sua eccezionale carriera, le differenze tra il calcio moderno e quello giocato negli anni di attività, tra nuove regole, tecnologie e assetti societari. Nella penultima serata della rassegna, martedì 8 agosto, il professore Vittorio Emanuele Parsi e il Generale Paolo Capitini parleranno delle tensioni militari, e non solo, in atto in tutto il globo. Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini chiuderà la settimana di rassegna mercoledì 9 agosto, con una serata dedicata alla Regione da lui amministrata al futuro della Sinistra italiana in questo periodo di grandi cambiamenti.

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri: “Per il secondo anno questa rassegna arricchisce ancora di più il nostro programma estivo di eventi. Appuntamenti in cui opinioni a confronto, idee diverse, ragionamenti, faranno riflettere, spaziando dalla politica, allo sport, all’attualità. Ringrazio Roberto Arditti, giornalista di lunga carriera, per aver scelto ancora Cervia per questa iniziativa”. Roberto Arditti, Direttore editoriale di Formiche e moderatore delle serate, afferma: “Ritorniamo con estremo piacere a Cervia con un programma più lungo che ospita tante serate di approfondimento sull’attualità nazionale e internazionale insieme al racconto di due storie che fanno parte del nostro passato che ci mostrano uno spaccato del nostro Paese”.